Milan | l’indiscrezione di Repubblica | il club fa visita alla Uefa | il nuovo stadio candidato per Euro 2032?

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilbussaporta dell’in otticapeo. Secondo, due alti dirigenti rossoneri hanno fattofederazione continentale a Nyon per illustrare il progetto delimpianto che ilha intenzione di costruire dalle parti di San Donato. Un impianto ultramoderno con una capienza di 72mila persone, che sarebbe utile anche per il torneo del, che vede la candidatura congiunta di Italia e Turchia. La FIGC deve fornire entro il 2026 cinque impianti dove poter giocare, in modo che l’possa ratificare i luoghi delle partite in via ufficiale. Per orao ‘gioca’ questa partita con San Siro, ma ladella ...

Commenta per primo C'era grande attesa in casain vista del derby in programma per domani per'esito degli .........sull'attaccante Il ritorno di Mario Balotelli.'... Niente Italia però per il 32enne ex Inter e, visto che il ......Calciomercato.it non hanno perso tempo a smentire:... È'anno dove non abbiamo esuberi, tutti sono in rosa, quindi si ... figuratevi delo dell'Inter'. Infine, la smentita alle ...Ecco'ultimache riguarda entrambe le società. Calciomercato, Derby per Ruggeri dell'Atalanta:in vantaggioSecondo quanto riportato da Ekrem Konur, Inter esi sfideranno ...

Inter Milan, Cardinale ci sarà. E Zhang L'indiscrezione Milan News 24