Milan | Kjaer | 'Abbiamo perso di brutto | ma è un percorso Dispiace per i tifosi'

Pioli veste ilnuovamente col 4 - 3 - 3,in luogo dello squalificato Tomori l'unica variante rispetto alle prime tre uscite vincenti, Inzaghi ovviamente non si discosta dal 3 - 5 - 2, con ...Commenta per primo Inter -5 - 1Maignan 5 : un solo intervento su Carlos Alberto e cinque gol subiti. Non ha grandi ...5 : ci mette tutta l'esperienza in diverse situazioni ma per ...Ilnon riesce a reagire immediatamente dopo il gol a freddo e rischia anche al 9' con Lautaro che serve l'incursione di Dumfries, destro ribattuto da, e Theo Hernandez regala il primo ...(4 - 3 - 3) : Maignan; Calabria,, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore : Pioli. ARBITRO : Sozza di Seregno. GUARDALINEE : ...

Milan, Kjaer a DAZN: "Una sconfitta così pesa tanto, mi dispiace per i tifosi. Inter più determinante" Fcinternews.it

Pagelle Milan Mike Maignan 5: Onestamente "incolpevole" su tutti i ... Sfortunato protaganista nella devizione, sul tiro di Mkhitaryan, che porta l'Inter sul 3-1. Disastroso. Simon Kjaer 5: Gioca al ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Sommer 6: soffre ben poco, il Milan non riesce quasi mai a essere pericoloso dalle ... Sostituito prima del naufragio (al 76' Florenzi SV) Kjaer 5: l’età si fa sentire, non riesce a portare quel ...