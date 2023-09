Migranti | von der Leyen raccoglie l’invito  di Meloni | domani sarà a Lampedusa  

Domenica serader Leyen è attesa a New York dove resterà fini alla metà della prossima settimana per l'assemblea generale dell'Onu. La presidente della Commissione europea sarà oggi in Italia: a ......dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate - dice Meloni - La presidenteder ... Per fermare il flusso diillegali e gli sbarchi sulle coste italiane serve una ''missione ......dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate - dice Meloni - La presidenteder ... Per fermare il flusso diillegali e gli sbarchi sulle coste italiane serve una ''missione ...Non abbiamo paura del questore, della Meloni, dellader Leyen, vengano in piazza a parlare con noi. Resteremo qui finché l'isola non verrà svuotata e bypassata affinché possa respirare e la ...

Migranti, von der Leyen oggi o domani con Giorgia Meloni a Lampedusa: le ultime news Adnkronos

Migranti, Meloni: “Von der Leyen venga a Lampedusa. Lunedì in Cdm misure straordinarie” Sky Tg24

Bruxelles, 16 set. (askanews) - Fonti qualificate dell'Unione Europea da Bruxelles hanno confermato che la presidente della Commissione ...Mentre continuano gli sbarchi a Lampedusa, c'è una rete silenziosa che si muove per sostenere i migranti in cerca di acqua e cibo. Sono gli abitanti dell'isola e i turisti.Buongiorno. L’arrivo di migliaia di migranti a Lampedusa scuote la politica e mette in difficoltà il governo. La Lega attacca a testa bassa e mette in discussione la gestione dell’emergenza da parte d ...