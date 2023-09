Migranti | von der Leyen con Giorgia Meloni a Lampedusa

(Di sabato 16 settembre 2023) Non sono chiari, però, i tempi della visita nell'isola La presidente della Commissione europea Ursula von dersarà oggi in Italia. A Roma incontrerà la presidente del Consiglio, ha annunciato un suo portavoce in mattinata a margine di un evento ad Hanau.e von deravrebbero quindi intenzione di visitareinsieme, ha aggiunto il portavoce. Non è chiaro esattamente quando questo fine settimana sia prevista la visita nell’isola. Ieri l’annuncio della presidente del Consiglio di aver scritto alla presidente della Commissione Ue von derper chiedere di venire con me aper rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione ...

Per fermare il flusso di migranti illegali e gli sbarchi sulle coste italiane serve una ''missione navale''. Per questo la premier negli scorsi mesi si è attivata tra Bruxelles, Tunisia e Libia. Il primo risultato è quello arrivato il 16 luglio: il memorandum che porta le firme di Ursula von der Leyen e Meloni. Meloni e von der Leyen avrebbero quindi intenzione di visitare Lampedusa insieme, ha aggiunto il portavoce. Non è chiaro esattamente quando questo fine settimana sia prevista la visita nell'isola.

Secondo alcune fonti von der Leyen si recherà a Lampedusa con la premier italiana Giorgia Meloni "questo weekend" per toccare con mano l'emergenza migranti che sta vivendo l'Italia. Altri 10 sbarchi a Lampedusa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in visita a Lampedusa già questo fine settimana, tra oggi o domani.