Migranti sbarcati a Salerno | fermati due scafisti

Due presunti scafisti,giovedì scorso nel porto di Salerno dalla nave mercantile Bbc Edge insieme con 181(163 uomini, 18 donne e 37 minori) sono stati sottoposti a fermo dalla Squadra Mobile e dalla ...Sono 121 i, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Sfax e da Zwara, che sono stati agganciati da una motovedetta della Guardia di finanza. I gruppi, fra ...... chiedendo un "blocco navale" e suggerendo che le barche utilizzate per salvare ivenissero affondate una volta che ifossero stati. Da quando ha preso il potere, ha ...Ancora sbarchi, 2.800 nell'hotspot Durante la notte sono stati 121 ia Lampedusa . Tre i natanti, partiti da Sfax e da Zwara, in Tunisia e Libia, che sono stati agganciati da una ...

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, si rovescia una barca morto un neonato di 5 mesi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Lampedusa, sbarcati 6mila migranti in un giorno Euronews Italiano

Berlino ha annunciato l'intenzione di riaprire le procedure di accoglienza dei migranti dublinanti dall'Italia, stoppate nei giorni di massima affluenza a Lampedusa ...Il cadavere di un neonato è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria che ha salvato un gruppo migranti nelle acque antistanti l'isola. Subito ...Ieri Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui rilanciava l'idea di una missione navale europea per bloccare le partenze e annunciava la costruzione di nuovi centri in cui detenere i migranti ...