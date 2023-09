“Migranti | pressing sulla Ue | blocco navale e lotta agli scafisti” L’intervento integrale della Meloni

(Di sabato 16 settembre 2023) Riportiamodi Giorgiasul tema dell’immigrazione, degli sbarchi a Lampedusa, del ruolo dell’Europa e dei rimpatri. “La pressione migratoria che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile. E’ figlia di una congiuntura internazionale difficilissima, che mette insieme i problemi che già aveva l’Africa a una situazione di instabilità crescente particolarmente nella zona del Sahel. Un quadro difficilissimo, tra colpi di stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo, che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria Nazione per cercare un futuro migliore in Europa. E’ evidente, però, che l’Italia e l’Europa non possono accogliere questa massa enorme di persone, particolarmente quando il flussomigrazione viene gestito da ...

... Giorgia Meloni parlando dell'emergenzalegata agli sbarchi illegali in Italia. Un video ... arrivata probabilmente per 'tenere a bada la Lega' che è andata insul dossier, con un caso ...Roma Il videomessaggio all'ora dei tg è la mossa del cavallo. Giorgia Meloni la attua per scavalcare ildell' Europa e per liberarsi dallo spettro incombente del fallimento su uno dei punti centrali del suo programma. Ma anche per svincolarsi dalla morsa della Lega che, in versione pre - ...Meloni e Piantedosi insull'Ue: le mosse per sbloccare il dossierLe schermaglie nella maggioranza sulla questionesono solo l'antipasto della lunga campagna elettorale verso le europee. Alle parole del ... Temete undella Lega in vista delle europee ...

"Migranti: pressing sulla Ue, blocco navale e lotta agli scafisti". L ... Secolo d'Italia

Meloni, svolta sui migranti per tenere a bada la Lega: Blocchi e detenzioni Affaritaliani.it

«Macron non deve accogliere nemmeno un migrante uscito dall’operazione concertata di ... sono presidiati solo lungo i valichi bavaresi con l’Austria, ma cresce il pressing per estenderli anche a ...Dopo il caso sollevato da Affaritaliani.it, la premier assume una linea dura sull'immigrazione: "Missione navale Ue per stop partenze. Gli illegali ...Rievoca una missione navale europea per bloccare le partenze, invita Ursula von der Leyen a Lampedusa, rivendica il lavoro di mediazione con i paesi africani e ...