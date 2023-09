Leggi Anchearrivi a Lampedusa - Neonato nasce su un barchino durante la traversata ma muore poco dopo Il capitolo Tunisia Preoccupa anche la situazione, ancora precaria, del ...8.35 Lampedusa,arrivi. Muore neonato Proseguono gli sbarchi dia Lampedusa. Tre natanti con a bordo 121 persone sono stati agganciati da una motovedetta. Erano partiti da Sfax e Zwara, in Tunisia. I ...... 'In ginocchio fuori da casa mia, avevano fame' Leggi Anche, Metsola sente Meloni: 'Lampedusa è Europa, sfida è comune' - Macron: 'C'è un dovere di solidarietà' Sono 121 isbarcati ,...Il piccolo portato al cimitero dell'isola. In 2.796 nell'hotspot, oggitrasferimenti. La Diciotti soccorre 700In attesa dell'arrivo a Lampedusa, una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma il ...

Migranti, nuovi arrivi a Lampedusa: morto un neonato TGCOM

Meloni annuncia nuovi centri per i migranti costruiti dalla Difesa: Sarete trattenuti e rimpatriati Fanpage.it

Per affrontare il problema "epocale" dell'immigrazione la soluzione è la diplomazia. Ne è convinto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che in un'intervista a Quotidiano Nazionale aff ...Sono 121 i migranti sbarcati, a partire dalla mezzanotte ... diretta e Porto Empedocle e altri 780 sul catamarano Jean de là vallette. Oggi sono previste nuove partenze. In 400 partiranno con la nave ...Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa, mentre la Prefettura di Agrigento coordina i trasferimenti: nell'hotspot ci sono, al momento, 2.796 ospiti.