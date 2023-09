Migranti | Meloni accusa | parte dell’Europa rema contro l’intesa con la Tunisia

(Di sabato 16 settembre 2023) Giorgiachiede all'Europa tutta dire nella stessa direzione sul dossier, sollecita il trasferimento alladei 250 milioni di euro previsti dall'accordo siglato dall'Ue col presidente Kais Saied, e allo stesso tempo invita Ursula von der Leyen a Lampedusa, annunciando misure straordinarie per far fronte al numero di sbarchi. Il flusso diverso le coste europee, e prima di tutto italiane, è diventato insostenibile. E per questo il premier Giorgiaha deciso di parlare agli italiani con un video messaggio. Ueintesa "Lafronteggia una grave crisi economica che inevitabilmente si ripercuote anche da noi", e mentre il governo italiano coinvolgeva la Commissione Ue a un accordo ...

Di fronte all'emergenzala premiersembra essere tornata alla versione prima di Vox, invocando i blocchi navali, strutture chiuse e presidiate per gli immigrati. A che punto è la ...Giorgiacon un video diffuso da Palazzo chigi è tornata sul tema dei. "La pressione sull'Italia è diventata insostenibile.... Serve una missione Ue per fermare i, anche navale... ...Proprio aisi è rivolta Giorgia, anzi "a chi vuole entrare illegalmente in Italia": sarà "trattenuto e rimpatriato". Non solo: saranno costruite nuove strutture di "effettivo" ...annuncia che "sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile" nuove strutture per i"in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali".

In chiusura, Meloni ha due messaggi urgenti. Il primo ai migranti pronti a imbarcarsi verso le nostre coste: «Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani e, in ogni caso, se entrate ...Due elementi che è difficile contestare dopo il colpo di stato di Kais Saied e le immagini dei pogrom contro i migranti, poi lasciati morire nel deserto. Secondo Meloni il difficile quadro ...Pontida chiama e la Lega alza il livello dello scontro nel governo sui migranti. Dopo gli attacchi di Matteo Salvini a Giorgia Meloni nella cena di mercoledì coi parlamentari leghisti a casa di Antoni ...