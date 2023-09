Migranti Lampedusa | donna partorisce durante sbarco | bimbo morto poco dopo

(Di sabato 16 settembre 2023) In 2.796 all'hotspot, oggi nuovi trasferimenti In attesa dell’arrivo a, unaha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subitoil trasbordo in alto mare ma il nascituro èpochi istantiil parto. E’ accaduto all’alba di oggi. A bordo della imbarcazione soccorsa c’erano 40. Il piccolo all’arrivo aè stato portato al cimitero dell’isola. Mentre sul molo proseguono le operazioni dellodei 40. Proseguono intanto i trasferimenti. Questa mattina all’hotspot sono rimasti in 2.796. Ieri sera sono stati trasferiti in 200 con la nave di linea diretta e Porto Empedocle e altri 780 sul catamarano Jean de là vallette. Oggi sono previste nuove partenze. In 400 partiranno con ...

A Seydou viene offerta la possibilità del viaggio per mare dalla Libia a, a patto che si ... In queidal volto bambino che in molti vedono solo come figure anonime al telegiornale o ...... non durerà 5 anni' 'Questa destra fa a gara a chi è più cattivo' sul tema dei. Ma 'il ... ' Il dramma dista dimostrando l'incapacità di un governo composto da forze politiche che per ...L'azienda regionale cancella le corse: i mezzi servono per i trasferimenti di chi è arrivato nei giorni scorsi. Tensioni fra gli stranieri all'hotspot. I sindacati di polizia: "L'emergenza toglie ...... il record di sbarchi, l'accordo farsa con Saied e il silenzio social di Meloni e Salvini (che parla di 'atto di guerra') Tensione a: la folla diassalta e scavalca i cancelli dell'...

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, proseguono i trasferimenti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma il nascituro è morto pochi istanti dopo il parto. E' accaduto all'alba di oggi. A bordo della i ...Ieri a Lampedusa sono sbarcati 527 migranti, provenienti da Egitto, Siria, Sudan, Guinea, Camerun e Costa d'Avorio. Oggi 400 di loro verranno trasferiti a Porto Empedocle con un traghetto di linea.quasi schiacciata con la madre nell’inferno di Lampedusa, e che porta via la piccola coccolandola resterà la commovente immagine contrapposta alle tante istantanee di una settimana infernale. Nella ...