(Di sabato 16 settembre 2023) Roma, 16 set (Adnkronos) - "fa lacoiper contenere Salvini che la cannoneggia dall'estrema destra. Sa perfettamente che alzare a 18 mesi la detenzione nei centri per il rimpatrio non tratterrà neppure una persona dal cercare di venire in Europa - via Italia - se fugge da guerre, persecuzioni o estrema povertà. Èuna misura inumana, un colpo dialla vecchia". Lo scrive su Twitter Giorgio. "È giusto cercare di limitare i flussi spontanei. Servono però investimenti europei per stabilizzare i Paesi da cui si originano le migrazioni, accordi per i rimpatri e soprattutto veri canali di ingresso legale (quelli attivati coi decreti flussi sono notoriamente finti, servono al ...

... alle ore 17.00, presso il Ristorante "Antichi Sapori", in viale Mario234. Interverranno: avv. vulnerabili e dinelle attività di progetto. L'obiettivo sarà quello di creare gruppi di ...Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgiodel Pd, su twitter. La prima 'che la si chiuda qui con la propaganda dei blocchi navali, dei porti chiusi e delle Ong che 'attirano i': tutte ...Giorgio: 'Mi occuperò di, non possiamo lasciarli morire' - guarda e.m.... di chiedere una "società plurale", se poi ti scaricano idi fronte al Municipio di prima ... A tal proposito ho trovato equilibrate e chiare queste parole di Giorgio, Sindaco di Bergamo: "...

Migranti: Gori (Pd), 'Meloni fa la faccia feroce, ma è solo propaganda vecchie maniera' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Gori, 'governo in difficoltà, la smetta con sportellate a Ue e propaganda' La Gazzetta del Mezzogiorno

Sbarchi e tensioni a Lampedusa, Gori: "Basta blocco navale e fare a sportellate con l'Europa. C’è poco da compiacersi delle difficoltà" ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "5.000 sbarchi in un giorno a Lampedusa sono un serio problema per il governo Meloni, come lo sarebbero per qualunque governo. C’è poco da compiacersi quindi delle difficol ...Al 31 agosto le persone accolte in Lombardia erano 17.430 (+40 per cento da gennaio). «Oltre a non avere più posti liberi nelle strutture, stiamo sostenendo spese esorbitanti per i minori stranieri no ...