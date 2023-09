Migranti | Fazzolari fa una promessa agli elettori | sul blocco navale…

(Di sabato 16 settembre 2023) In merito al tema riguardante iha espresso il proprio pensiero il sottosegretario, Giovanbattista. Lo ha fatto rilasciando una intervista ai microfoni del quotidiano “Libero” Uno degli argomenti principali di questo ultimo periodo, nel nostro Paese, non può che essere quello relativo ai. Ovvero al continui sbarco da parte di uomini, donne e bambini provenienti da altri Paesi (africani) e che arrivano nell’isola di Lampedusa. Numero impressionanti, specialmente in questa ultima settimana, dove si sono verificati ben 7mila nuovi arrivi. Mandando al collasso l’hotspot. Senza dimenticare anche gli scontri tra istessi e le forze dell’ordine. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del Programma, Giovanbattista(Ansa Foto) ...

L'emergenzaè l'argomento caldo del momento e il governo è deciso a risolvere il problema in maniera ... Giovanbattista, che in un'intervista a Libero si esprime così: 'Sull'...Quella del piacionismo ipocrita sul tema deie quella che sul Pnrr si è fatta contabile ... Giovan Battistaè titolare di una delega in più rispetto a quella da Sottosegretario della ...per lo più sono originari della Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e ... Giovanbattista. Svolta nelle indagini della piccola Kata, la bambina peruviana scomparsa ...Leggi anche Meloni e la battuta su Formigli -, il giornalista: "Onorato di essere nei ...Poi l'immigrazione. "La politica estera è sempre politica interna - ha evidenziato - Questo ...

Migranti, Fazzolari rilancia il blocco navale e fa una promessa agli ... Il Tempo

Meloni torna dalle vacanze: migranti e manovra i primi dossier Il Sole 24 ORE

L’emergenza migranti è l’argomento caldo del momento e il governo è deciso a risolvere il problema in maniera definitiva. A ...I migranti per lo più sono originari della Nigeria ... per parte di madre con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Svolta nelle indagini della piccola Kata, la ...All'Assemblea di Fdi la premier denuncia dossieraggi, fake news, trappole, colate di fango mediatico contro di lei, i suoi familiari e tutto il partito. Una ...