Migranti | Emmanuel Macron parla con Giorgia Meloni | Azione congiunta

(Di sabato 16 settembre 2023) Parigi, 16 set. (Adnkronos) - Il presidente francesehato con la presidente del Consigliosulla crisi deia Lampedusa. Lo ha reso noto un comunicato dell'Eliseo, sottolineando che il ministro francese dell'Interno Gerald Darmanin sarà in Italia "nei prossimi giorni" per incontrare l'omologo Matteo Piantedosi. "Il Presidente della Repubblica francese e il Presidente del Consiglio dei ministri,, hanno discusso dell'che potrebbe essere intrapresa nel Mediterraneo centrale, della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, del seguito da dare in Europa nell'ambito del Patto sulla migrper ...

...avvenuta in giornata tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica franceseMacron, ... Le misure straordinarie per la gestione dei flussi dipotrebbero entrare sotto forma di ...Telefonata Macron - Meloni: 'Rafforzare cooperazione europea' Colloquio telefonico tra il presidente franceseMacron e la premier Giorgia Meloni oggi pomeriggio nel corso della quale 'hanno discusso dell'azione congiunta che potrebbe essere svolta nel Mediterraneo centrale, della prevenzione delle ...( LO SPECIALE) Telefonata Macron - Meloni: 'Rafforzare cooperazione europea' Il presidente franceseMacron e la premier Giorgia Meloni hanno avuto una conversazione telefonica ...La Germania , intanto, riattiva l'accoglienza per idi Lampedusa, mentre Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente il presidente franceseMacron. Il commissario Gentiloni: 'Normale ...

Migranti, telefonata tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni: "Azione ... Adnkronos

Emergenza migranti, telefonata fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron: "Francia solidale con l'Italia" TGCOM

Parigi, 16 set. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi dei migranti a Lampedusa. Lo ha reso noto un comunicato ...La premier sull’isola con la presidente della Commissione Ue. Berlino: dialogo ma la nostra linea non cambia La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani mattina sarà a Lampedus ...Mille e cinquecento euro circa costa un viaggio low cost sui barchini di ferro dei disperati. Non sono imbarcazioni vere e proprie ma lamiere di ferro assemblate in maniera artigianale a cui viene att ...