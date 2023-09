Migranti | Emmanuel Macron parla con Giorgia Meloni | “Azione congiunta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 settembre 2023) Il ministro dell'Interno Darmanin in Italia nei prossimi giorni per incontrare omologo Piantedosi Il presidente francesehato con la presidente del Consigliosulla crisi deia Lampedusa. Lo ha reso noto un comunicato dell’Eliseo, sottolineando che il ministro francese dell’Interno Gerald Darmanin sarà in Italia “nei prossimi giorni” per incontrare l’omologo Matteo Piantedosi. “Il Presidente della Repubblica francese e il Presidente del Consiglio dei ministri,, hanno discusso dell’che potrebbe essere intrapresa nel Mediterraneo centrale, della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, del seguito da dare in ...