Michele Martignoni | il nuovo compagno di Asia Argento | “Oggi sono felice grazie a lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 settembre 2023), dopo aver trascorso diversi anni da sola per trovare un equilibrio, ha ritrovato l’amore: “Ho un, dopo essere stata da sola per tanti anni. Volevo capire chi ero e cosa volevo e trovare una persona giusta per me, che potessi renderee che rendesseme”. Ilfidanzato è il campione di arti marzialisi è raccontata nel salottino di Verissimo. L’attrice ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita, una sofferenza che ormai si è lasciata alle spalle. Da tempo ha ritrovato serenità, equilibrio e gioia di vivere. È anche tornata ad amare, è fidanzata con il campione di arti marziali...