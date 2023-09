Mette un registratore al figlio. Così ha incastrato la maestra che lo maltrattava

(Di sabato 16 settembre 2023) In provincia di Caserta, un'insegnante d'asilo è stata sottoposta a misura cautelare per maltrattamenti su bambini. A denunciare è stata una mamma dopo i racconti del

... è la relazione che Haru instaura con la videocamera digitale e con ila permetterle ... E seppur a tratti il film appaia inaccessibile, le emozioni chein campo arrivano ad insediarsi ...Serpierisu un film sperimentale entusiasmante e struggente, lavorando molto con immagini ... poi però sentivo l'esigenza di metterci un sonoro, con un, e forse questo mi ha ...... il, con l'obiettivo di liberare la loro voce dal filtro della critica. Con ... non condivisibili con quelli dell'uomo (che al primo posto, ad esempio,sempre il potere: ma alle donne ...Per stemperare la noia, ogni volta che fa un'intervista si porta dietro il suo... A chi gli dice che è per queste perdite di tempo che cicosì tanto a finire un film, Mann risponde ...

Parete: mamma mette registratore addosso a figlio: sospesa maestra per maltrattamenti ilmattino.it

Madre mette registratore addosso al figlio e scopre le violenze della maestra. I NOMI Edizione Caserta

In provincia di Caserta, un'insegnante d'asilo è stata sottoposta a misura cautelare per maltrattamenti su bambini. A denunciare è stata una mamma dopo i racconti del figlio ...(Open) La notizia riportata su altre testate Per incastrare l'insegnante la donna ha messo in atto un astuto stratagemma che ha permesso di documentare gli abusi, inchiodando così la responsabile, che ...A far partire le indagini da parte dei carabinieri è stata la denuncia della donna, che aveva messo nel vestito del figlio un registratore, trovando così riscontro ai sospetti Un'insegnante di una scu ...