Meteo | allerta maltempo in quattro regioni Ma domenica torna l’estate

(Di sabato 16 settembre 2023) Sull’Italail. In arrivo precipitazioni in particolare al Nord. Per la giornata di oggi, 16 settembre, è stata quindi diramata l’gialla in: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria. Ieri nel Milanese un violento temporale ha causato l’esondazione del Seveso, l’allagamento di sottopassi e nuove cadute di alberi. Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto anche su Forlì. Ma già domani,17 settembre, cambierà tutto, e torneràsu tutto il Paese. Il transito di una perturbazione di origine atlantica determinerà, dalle prime ore di sabato, un peggioramento delle condizionirologiche su parte dellesettentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Le previsioni e le allerteper il 16 settembre Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica dalle prime ore del ... Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata un'gialla su ...🔊 Ascolta l'articolo Piogge e temporali al nord: ecco dove sarà l'Il Nord Italia è interessato da maltempo oggi, sabato 16 settembre, con piogge e temporali, e alcune Regioni sono ingialla. Questa situazione meteorologica è causata dal ...I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ...E' previstaper l'afa. Il mare sarà da calmo a mosso nell'arco dell'intera giornata, come riportato da ".it". Torniamo ai dati di "3b": A Oristano la giornata sarà ...

ALLERTA METEO, avviso della Protezione Civile: in arrivo TEMPORALI, GRANDINE e VENTI forti su 4 Regioni iLMeteo.it

Torna il maltempo sull'Italia, con precipitazioni in particolare al Nord. Allerta gialla oggi in quattro regioni: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria. Ieri nel Milanese un ...Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrogeologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le ...Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata un'allerta gialla su parte del Piemonte e sull'intero ... con temporali fino a sabato e bel tempo da domenica. Fulmine causa incendio nel Comasco Un ...