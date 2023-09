Messico | estradato negli Usa il figlio di El Chapo

(Di sabato 16 settembre 2023) Ovidio Guzmán López sarà processato per traffico di fentanil, metanfetamine, cocaina e marijuana Ovidio Guzmán López,del narcotrafficante Joaquín ‘El’ Guzmán, è statodalStati Uniti, per essere processato per traffico di fentanil, metanfetamine, cocaina e marijuana. Fonti ufficiali del governo messicano hanno confermato che, intorno alle 13 di ieri gli agenti dell’Interpol si sono recati nella prigione federale dell’Altiplano per eseguire l’ordine di estradarlo. Attualmente Ovidio Guzmán si trova già nella città di Chicago. In totale, il governo degli Stati Uniti ha messo insieme undici accuse penali contro Lopez, identificato dalle autorità come l’erede del cartello di Sinaloa fondato dal padre. Secondo il governo americano Ovidio Guzmán ha coordinato il ...

Guzman Lopez era ricercato dalle autorità Usa dal 2019 ed è stato catturato dalle forze armate messicane a gennaio in una piccola cittadina fuori da Culiacán, capitale dello stato di Sinaloa