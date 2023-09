Memoriale di Portella della Ginestra dichiarato sito di interesse culturale

(Di sabato 16 settembre 2023) Palermo, 16 set. (Adnkronos) - Ildiha ottenuto il riconoscimento di "di". Si conclude così positivamente la pratica avviata qualche mese fa ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, "sia per il suo riferimento con la storia, sia quale testimonianza unica dell'identità estoria delle istituzioni collettive". «Il nostro appello - dice il presidenteRegione, Renato Schifani - è stato accolto e non possiamo che esserne soddisfatti. Si tratta di un riconoscimento importante perché parliamo di un luogo che è simbololotta alla mafia elotta contro quelle forze reazionarie che hanno tentato di soffocare lo ...

della Ginestra dichiarato sito di interesse culturale: un riconoscimento importante per la Sicilia che non si arrende. Con grande soddisfazione, il Memoriale di Portella della Ginestra ha ottenuto il meritato riconoscimento di 'sito di interesse culturale' da parte del Ministero della Cultura. Si conclude così positivamente l'iter avviato mesi fa

Il Memoriale di Portella della Ginestra ha ottenuto il riconoscimento di "sito di interesse culturale", a conclusione dell'iter qualche mese fa ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.L'opera, che ricade nel territorio di Piana degli Albanesi, testimonia l'evento drammatico che ha segnato una pagina della storia nazionale. Il sito, divenuto simbolo della prima strage nell'Isola nel ...