Memorial Pantani 2023 oggi | orari | percorso | favoriti | tv | streaming Tanti favoriti per l’arrivo in viale Carducci

(Di sabato 16 settembre 2023) Edizione numero diciannove delMarco. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedicata al Pirata torna in calendario per eleggere il successore di Sonny Colbrelli, vincitore nel suo magico 2021 poco prima di quella storica edizione della Parigi-Roubaix avanti a Vincenzo Albanese ed Alex Aranburu. LA DIRETTA LIVE DELDALLE 13.00Da Riccione a Cesenatico per 193,3 chilometri di percorrenza, primo tratto di saliscendi per arrivare poi a Verucchio e Passo delle Siepi, le prime vere difficoltà altimetriche. Poi si arriva al GPM di Cima Gorolo (5,3 km al 5,3%) che fa da apripista al circuito di Longiano, di 15,9 chilometri da percorrere quattro volte, con il Crocetta ed il muro di Via Belvedere. Poi un tratto di 38 chilometri ...

Nella giornata di domani, sabato 16 settembre andrà in scena la ventesima edizione del Memorial Marco Pantani - Gran Premio Sidermec, con partenza da Riccione alle ore 11:10 ed arrivo a Cesenatico dopo 193,3 chilometri. A prendere parte alla corsa organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia ... 193,3 km da Riccione a Cesenatico. Pavel Sivakov, Marc Hirschi e Michael Matthews tra i possibili ... Il Team Beltrami TSA "Tre Colli" torna di scena tra i professionisti, sabato in Romagna, nella ventesima edizione del Memorial Marco Pantani, la gara organizzata dal Gs Emilia e dedicata all'indimenticabile Pirata di Cesenatico. Per consentire il passaggio della gara ciclistica 'Memorial Marco Pantani' che si svolgerà sabato 16 settembre, sempre sulla A14 Bologna - Taranto, sarà completamente chiusa la stazione di Valle del Rubicone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'edizione 2023 del Memorial Pantani. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del maltempo, la corsa dedicata al Pirata torna in calendario. Il grande giorno è arrivato. Oggi si corre il 'Memorial Pantani', la gara riservata ai ciclisti professionisti, organizzata per ricordare il 'Pirata' che venticinque anni fa, esattamente nel 1998. Saranno 143 i corridori al via domani della ventesima edizione del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec che si correrà con partenza da Riccione (partenza da Piazzale Ceccarini, ore 11.10).