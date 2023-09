Memorial Pantani 2023 | Alexey Lutsenko trova il bis a quattro anni di distanza Battuti Hirschi e Sivakov

(Di sabato 16 settembre 2023) Dal 2019 al: sono passatiriesce però di nuovo a trionfare nelMarco. Il classico appuntamento dedicato al Pirata sulle strade romagnole è giunto alla sua ventesima edizione e ad aggiudicarselo è stato il campione kazako dell’Astana.ha sfruttato al meglio il proprio spunto veloce riuscendo ad imporsi in una volata ristretta:i compagni di fuga Marc(UAE Team Emirates) e Pavel(Ineos Grenadiers), due degli uomini più in forma del gruppo, non a caso vincitori rispettivamente della Coppa Sabatini e del Giro di Toscana. Alle loro spalle a 1’57” ancora due UAE Emirates a completare la top-5: Adam Yates e Davide Formolo, ...

Sotto con il "" In un settembre ricchissimo di appuntamenti, oggi il Panathlon Club Cesena si mette sui pedali per il "", mentre giovedì il presidente Dionigio Dionigi era ...Nel nome del Pirata, il grande ciclismo fa di nuovo tappa in Romagna. Oggi è il giorno della 20ª edizione delMarco-Trofeo Sidermec con 143 professionisti del pedale che scatteranno alle ore 11.10 da Riccione per poi concludere le loro fatiche a Cesenatico dopo 193,3 chilometri. Una carovana ...Alle ore 00:30 - Rivedremo la corsa ciclistica del Ciclismo:, che ha avuto luogo a Cesenatico [Forli/Cesena]. La telecronaca sarà di Andrea De Luca e Alessandro Petacchi. Poi alle ...Nella giornata di domani, sabato 16 settembre andrà in scena la ventesima edizione delMarco- Gran Premio Sidermec , con partenza da Riccione alle ore 11:10 ed arrivo a Cesenatico dopo 193,3 chilometri. A prendere parte alla corsa organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia ...

Memorial Marco Pantani: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv Bicisport

Ciclismo. Oggi scatta il 'Memorial Pantani' la corsa per ricordare il 'Pirata' Quotidiano Sportivo

L'astigiano Roberto Capello firma con una bella vittoria la cronoscalata da Grezzana a Rosaro, nel Veronese, per la categoria allievi. Il 15enne di Cossombrato, del Pedale San Maurese, si è imposto al ...Nel nome del Pirata, il grande ciclismo fa di nuovo tappa in Romagna. Oggi è il giorno della 20ª edizione del Memorial Marco Pantani–Trofeo Sidermec con 143 ...Saranno 143 i corridori al via oggi nella ventesima edizione del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec che si correrà con partenza da Riccione (partenza da Piazzale Ceccarini, ore 11.10) per ...