Meluso | “La squadra è motivatissima” | poi le parole su Rrahmani e Kvara

(Di sabato 16 settembre 2023) Manca poco al calcio d’inizio tra Genoa e Napoli. Gli azzurri di Garcia vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta contro la Lazio, che oggi esce perdente dalla sfida contro la Juventus ora prima in classifica insieme all’inter vittoriosa sul Milan. È intervenuto nel pre-partita ai microfoni di Sky il Direttore Sportivo Mauroper analizzare il match. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione: La, da due mesi, da quando abbiamo cominciato il ritiro. Vuole ripetere il campionato di livello dell’anno scorso per continuare su questa scia.fuori?“È una scelta del mister, dobbiamo chiedere a lui. Si sarà adattato in base agi impegni delle nazionali, ma anche in base a un turnover per le partite vicine. È una scelta ponderata”. Sulla condizione di ...

Così il presidente Saverio Sticchi Damiani solleva dall'incarico Mauro e richiama Corvino

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista "I soldi della cessione di Kim derivanti dalla clausola sono stati reinve ... Il dibattito sul calcio italiano che non è un Paese per giovani è sempre aperto. E non solo per quelli italiani, in prospettiva Nazionale. Il Napoli, più di un mese fa, ha ...