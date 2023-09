Meloni e Orbán hanno in mente un modello di famiglia che non esiste più nella realtà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Per non far uso del novecentesco Dio patria e, al Summit demografico di Budapest organizzato dagli ultrà tradizionalisti ungheresi, la premier Giorgiareitera la sua campagna contro la denatalità con lo slogan “in difesa dellae di Dio”. Forse, ricordandosi per un momento che l’Italia è uno stato laico, ha fatto scivolare Dio in seconda posizione rispetto allaattestatasi in prima, che tuttavia, non gode di buona salute. Almeno, non ildiche ancora si ostina a propinarci la nostra Presidente. L’Ungheria è unda seguire – ha detto con enfasi – un esempio perfetto. E serve una grande battaglia per difendere le famiglie, l’identità, Dio e tutte le cose checostruito la nostra civiltà. Il ...