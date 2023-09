Meloni e l' Europa | cosa pensano gli italiani | Pagnoncelli gela la sinistra

(Di sabato 16 settembre 2023) Un sondaggio di Nandoper il Corriere della sera approfondisce il rapporto con l', cruciale su temi imprescindibili come la gestione dei migranti, il Pnrr, la revisione del Patto di Stabilità. Ebbene, il 39% deglidichiara fiducia nell'. Sono di più quelli che esprimono sfiducia: il 48%. "Gli elettori pd sono europeisti senza se e senza ma (78% di fiducia), ma negli altri elettorati le opinioni tendono ad essere più equilibrate con gli elettori di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle più critici (ma in entrambi i casi circa il 40% esprime fiducia in questa istituzione). È molto di più questione di condizione sociale: sono i ceti popolari ad essere critici verso l'Ue (due terzi degli intervistati meno abbienti nega la fiducia all'), al contrario i ceti medio alti ...

"Approccio responsabile"; Marina Berlusconi elogiae il governo 'Questi fondi entreranno a ... Sinistra Italiana raccoglie 582mila euro edVerde 563mila euro. Azione di Carlo Calenda è ...... "L'accordo con la Tunisia Inc'è chi lo contrasta". "La pressione migratoria che l'Italia ... Lo ha dichiarato in un messaggio video il presidente del Consiglio, Giorgia, annunciando di ...E' evidente però che l'Italia e l'non può accogliere questa massa enorme di persone''. Le misure in Cdmannuncia: "Al Consiglio dei ministri di lunedì porteremo una modifica del termine ...- - > Leggi Anche Lampedusa, il pompiere che ha invitato a cena i migranti: 'In ginocchio fuori da casa mia, avevano fame' Leggi Anche Migranti, Metsola sente: 'Lampedusa è, sfida è ...

La telefonata di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen: «L'Europa dia alla Tunisia i soldi promessi» Open

Un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera approfondisce il rapporto con l'Europa, cruciale su temi imprescindibili come la ...La presidente del Consiglio ha commentato il recente picco di arrivi via mare con una serie di dichiarazioni imprecise e fuorvianti ...E’ evidente però che l’Europa non può accogliere questa massa enorme di persone” ha aggiunto la Meloni. Migranti: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa L’Unione europea apre alla richiesta ...