Meloni ai migranti | “Se entrate illegalmente sarete rimpatriati In arrivo misure straordinarie”

(Di sabato 16 settembre 2023) Una missione europea per bloccare le partenze,lunedì in Consiglio dei ministri e una certezza: la pressione migratoria che subisce l’Italia “è insostenibile”. Giorgia, di fronte all’ondata di flussi che ha travolto l’isola di Lampedusa e scalfito la maggioranza di governo, ha deciso di passare al contrattacco. Lo ha fatto con un video in cui ha parlato all’Europa ma anche “agli italiani” assicurando che sulle politiche migratorie “non ho cambiato idea”. Il video della leader di Fratelli d’Italia è arrivato ieri sera, al termine di una giornata segnata da contatti internazionali, dalla promessa di un sostegno “operativo e finanziario” da parte di Bruxelles e dal persistere della chiusura di Berlino ad accettaredall’Italia. In Africa c’è una situazione “che potrebbe portare milioni ...

Salvini è accusato dalla procura di Palermo di aver sequestrato 147a bordo della nave ... L'avvertimento di, che striglia l'Ue Ora possiamo riportare le parole di De Falco pronunciate ...In base a Dublino, però, i tedeschi pretendono di trasferire in Italia 10.125. È evidente che il governonon possa accettare uno 'scambio' simile. Come se non bastasse, la mancanza di ...Sallusti esalta: "Ha smascherato i traditori!" - VIDEO Poiha fatto sapere di aver ...quindi dove non è possibile rimpatriare gli immigrati irregolari o impedire la partenza dei...Emmanuel Macron ha teso una mano a Giorgia, dicendo che "è un dovere di tutti noi europei ...ore presso l'Unione europea per rafforzare fortemente la prevenzione delle partenze deie la ...

Migranti Lampedusa, Giorgia Meloni: "Misure straordinarie per far fronte agli sbarchi" Adnkronos

Meloni, diktat sugli sbarchi: “Blocchi navali e detenzioni”. E invita von der Leyen a Lampedusa la Repubblica

Una missione europea per bloccare le partenze, misure straordinarie lunedì in Consiglio dei ministri e una certezza: la pressione migratoria che subisce l’Italia “è insostenibile”. Giorgia Meloni, di ...(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2023 "Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi ...Dopo aver raddoppiato militari e gendarmi per blindare il confine con Ventimiglia, la Francia mostra il volto amico. Tutto a un tratto pare che il ...