Mediterranean Beach Games 2023 | l’Italia vince il Medagliere | 13 gli ori conquistati

(Di sabato 16 settembre 2023) Heraklion – Un altrovinto perTeam. Gli Azzurri trionfano ai. L’evento è stato interamente dedicato agli sport di spiaggia e sull’Isola di Creta la spedizione tricolore ha vinto 42 medaglie di cui 13 ori, 16 argenti e 13 bronzi, migliorando il risultato della passata edizione, in cui i metalli erano stati 39 medaglie (15 ori, 13 argenti e 11 bronzi). Nell’ultima giornata di gare sono arrivati tre successi dal nuoto pinnato, dalvolley e daltennis che hanno allungato in Classifica Generale. Nella serata di oggi, la cerimonia di chiusura con il passaggio della bandiera del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) tra la città greca e le portoghesi Portimao e Lagoa, che ...

In Aggiornamento: Trionfo azzurro a Heraklion (Grecia). L'Italia delvolley grande protagonista in Grecia dove quest'oggi si sono conclusi iGames 2023 , giunti alla loro terza edizione. Un primo posto, due secondi posti e un quarto piazzamento, questo il bottino portato a casa dalle quattro coppie azzurre in gara. Ad ...In Aggiornamento: Giornata decisiva per i beachers azzurri impegnati a Hearklion (Grecia) neiGames 2023 . Una finale primo e secondo posto tutta italiana vedrà protagoniste nel tabellone femminile Claudia Scampoli e Margherita Bianchin contro Reka Orsi Toth e Giada Bianchi ...Nella finale dei 50 metri pinne di questo pomeriggio aiGames Federico Fabbri ha fermato il cronometro a 23.50, confermando il tempo fatto segnare questa mattina nelle batterie di qualifica e chiudendo in ottava posizione. Una buna ...In Aggiornamento: Continuano le ottime prestazioni delle coppie azzurre impegnate aiGames 2023 in corso di svolgimento a Heraklion (Grecia). Dopo la qualificazione ai quarti di finale ottenuta ieri grazie ai successi nella fase a gironi, questa mattina per le ...

Mediterranean Beach Games: trionfo per Orsi Toth/Bianchi, secondo posto per Scampoli/Bianchin e Benzi/Bonifazi Federvolley

Mediterranean Beach Games. Poker azzurro nelle 5 chilometri FIN - Federazione Italiana Nuoto

L’Italia del beach volley grande protagonista in Grecia dove quest’oggi si sono conclusi i Mediterranean Beach Games 2023, giunti alla loro terza edizione. Un primo posto, due secondi posti e un ...Trionfo azzurro a Heraklion (Grecia). L’Italia del beach volley grande protagonista in Grecia dove quest’oggi si sono conclusi i Mediterranean Beach Games 2023, giunti alla loro terza edizione. Un ...Le squadre italiane hanno avuto ottime prestazioni ai Mediterranean Beach Games 2023 a Heraklion (Grecia), con quattro importanti vittorie che hanno aperto le porte per le semifinali. Davide Benzi e ...