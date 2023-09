Medico travolto e ucciso da un’auto a Imola | 24enne arrestato perché positivo all’alcol test

(Di sabato 16 settembre 2023) Aveva 41 anni Antonio Vilardi ed era unchirurgo specializzato in ortopedia all’ospedale di. È morto in un incidente stradale nella notte a(Bologna), tamponato damentre era in sella alla propria moto poco dopo le 3 in viale D’Agostino, zona Pedagna. L’auto, guidata da un, stava procedendo nella stessa direzione quando ha colpito la moto, sbalzando la vittima. Il motociclista, in sella a una Ducati Monster, è stato investito dalla Mazda guidata da giovane, che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione del centro cittadino, e trascinato per circa 200 metri. Inutili i tentativi di rianimare la vittima da parte del 118. Ilè stato...

Un chirurgo di 41 anni di Cosenza ma residente a Imola, Antonio Vilardi, è morto la notte scorsa dopo un grave incidente in sella alla sua moto. È successo alle 3.20 della ...