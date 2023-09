Mediaset probabilmente supererà la Rai. E c’entra il nuovo regolamento Ue sui media

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Nel dibattito scaturito a seguito del clamore suscitato dal libro scritto da un generale dell’esercito, è tornato in voga parlare delle libertà. Esponenti della destra hanno attaccato chi criticava lo scritto accampando il diritto della libertà di manifestazione del pensiero, diritto che sarebbe stato messo in dubbio da chi ha criticato quel testo. Va sottolineato che il diritto di pensiero va di pari passo con il diritto di critica di un altro pensiero, essendo anch’esso espressione di un pensiero altrettanto tutelabile. La destra ha utilizzato l’art. 21 della Costituzione a supporto delle sue tesi. Va detto che nessuno mette in dubbio il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. È la base indiscussa che sorregge tutte le democrazie occidentali, facendole distinguere dalle autocrazie, come per esempio la Russia ...