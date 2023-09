Mazzarri | “Fu il più grande errore della mia carriera”

(Di sabato 16 settembre 2023) Il patron Aurelio De Laurentiis è sempre stato criticato negli anni per il suo carattere particolare. In qualche modo però è sempre riuscito a tenersi stretto i suoi collaboratori sia in campo calcistico che in campo cinematografico. Possiamo ricordare che anni fa il patron azzurro voleva far restare a Napoli l’allenatore Walterche aveva L'articolo

Così ho trascorso un po' di tempo ad ambientarmi e dicevo al mio allenatore ( Walter) che ... Ho trascorso quasi cinque anni al Torino e ora sono alla Juventus, dopo una dellegrandi ...... perché Moreno Longo fu contattato per sostituiresulla panchina del Torino. Qui tre ... Utile rimarcare che una risoluzione consensuale in linea generale offre una soluzionetranquilla e ......giorni al centro di allenamento mentre al Wolfsburg mi sento parte del progetto e c'èumorismo ... Andò a casa sua in Piemonte per farlo firmare, poi." Poicambiò idea, accettò di rimanere ......vuole confermare le buone indicazioni dopo il pareggio nel derby mentre il Toro divuole ... Nella ripresa non accadenulla e il Genoa in 10 rischia il terzo gol in un paio di circostanze. ...

Mazzarri, un grande piccolo allenatore Napoli Monitor