Martina Navratilova | Caster Semenya | trans ed ermafroditi | una questione lunga secoli

(Di sabato 16 settembre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert)., forse la più grande tennista di tutti i tempi, certo la prima a dichiararsi lesbica, sostiene che non è giusto che le donne debbano gareggiare contro i; e il mondo dello sport si divide. È donna, o è uomo, chi si sente tale, o chi ha l’organo sessuale femminile o maschile? E chi li ha entrambi? L’atletica si è trovata ad affrontare laquando la sudafricanavinse l’oro sugli 800 metri ai Mondiali di Berlino del 2009. Per dissipare le voci sul suo effettivo sesso, la federazione sudafricana di atletica dispose un test. I risultati non vennero resi noti, ma lapoté riprendere a correre. Allora però la federazione internazionale stabilì la ...

, Caster Semenya, trans ed ermafroditi: una questione lunga secoli Il mondo dello sport è diviso sull'accettare le trans nelle gare femminili. Miss Italia le ha escluse. Ma in ...... dopo aver certificato che il mondo del tennis fosse peccaminosamente "pieno di lesbiche" con tanti saluti a Billie Jean King e, alzò ulteriormente il tiro minacciando di ...Io sto con la tennista, ndr), una campionessa delle libertà civili. Ha fatto coming out, è lesbica, e ha detto chiaramente che competere con chi è nato uomo non è giusto'. ...- Con questo successo la statunitense ha conquistato il favore della critica, ma anche di ex campionesse come, vincitrice di 18 titoli del Grande Slam in singolo . '...

Trans ed ermafroditi nella storia: una questione lunga secoli Io Donna

Gauff e il battesimo Slam che mette tutte d’accordo. Navratilova: “Un modello per chi insegue i propri sogni. Ecco le Big4” Ubitennis

Bartoli: “È così equilibrata, così calma”. Konta: “È stato davvero incredibile vedere il modo in cui si è presa tanta responsabilità in così tenera età” Coco Gauff ha messo d’accordo tutti. Nella gior ...Cori Gauff è la più giovane campionessa statunitense dello US Open dal primo trionfo di Serena Williams, allora diciassettenne, nel 1999. E' ...Partita non bella all'inizio, interrotta da una protesta di attivisti climatici, appassionante e tesissima alla fine. Coco tiene testa agli attacchi di Karolina e va in finale ...