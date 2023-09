Marsiglia-Tolosa domenica 17 settembre 2023 ore 17 | 05 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 settembre 2023) Tra mille difficoltà ed una precoce delusione con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Panathinaikos ildi Marcelino è riuscito a non perdere nelle prime 4 gare di Ligue1 e a fare gli stessi punti del PSG, sedendo al secondo posto a -2 dal Monaco capolista. Un successo per il momento tra mille critiche per un gioco che ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e