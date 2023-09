Marotta lancia la sfida Scudetto | avvisato il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 settembre 2023) L’ad dell’Inter Beppenon ha avuto nessun dubbio nel rispondere ad una domanda sulla lottail. Aria di derby, aria di, tra pochi minuti Inter e Milan si sfideranno in un San Siro gremito, come da prassi per le grandi occasioni e in particolar modo per la stracittadina meneghina. L’Inter arriva al derby dopo 4 vittorie consecutive divise su 3 competizioni: 1 in campionato, 1 in Supercoppa e 2 in Champions, con un nuovo record messo nel mirino, quello della quinta di fila, avvenimento mai successo nel derby di Milano. Spettatore non poco interessato dellasarà ildi Rudi Garcia, in questo momento a 3 lunghezze da entrambe le compagini lombarde.la ...