Marotta | «Dobbiamo competere con le ambizioni Inzaghi è ormai un leader»

(Di sabato 16 settembre 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby contro il Milan Ci racconta l’entusiasmo di questa stagione? «C’è la consapevolezza di essere una squadra che devecon, un fatto di orgoglio e non di arroganza. Il tecnico è con noi da tre anni, c’è sempre più affiatamento». Quanto è cambiato? «è ancora molto giovane ed è normale che l’esperienza in una realtà diversa dalla Lazio lo ha portato ad acquisire competenza eship. Lo vedo molto migliorato, già era bravo e oggi è una certezza a tutto tondo. I risultati gli stanno dando ragione, ma sono le prestazioni che danno questa certezza» Frattesi è una risorsa dell’Inter che capisce le scelte del mister. «Siamo l’Inter, squadre che partecipa a ...

Giuseppe, amministratore delegato dell' Inter , ha parlato a Dazn prima del derby con il Milan: 'L'... Non è un fatto di arroganza ma di orgoglio, dobbiamo recitare un ruolo ...

"L'Inter partecipa a competizioni importanti, era nostro obbligo creare un gruppo competitivo. Ci sono titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto per disputare una stagione che andrà oltre le 50 parti ...A pochi minuti dal fischio d'inizio del Derby di Milano tra Inter e Milan, in programma alle ore 18:00 di sabato 16 settembre, l'amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato ...Sono vantaggi e tesoro che dobbiamo sfruttare”. Pensieri e parole di Marotta poco prima del derby col Milan valevole per la quarta giornata di Serie A. Beppe Marotta e Riccardo Ferri (Ansa) – ...