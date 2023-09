Mario Giordano ‘Fuori dal coro’ stasera ad Ancona

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 16 settembre 2023), noto personaggio del programma Mediasetdal coro‘ (Rete 4), sarà protagonistaad, nelle Marche. Countdown quasi terminato, dunque, per la serata conclusiva della dodicesima edizione del Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche. Una rassegna assai ricca e interessante sotto la regia dello scrittore e giornalista Giacomo Galeazzi. Appuntamento all’insegna dell’inchiesta, in compagnia di grandi ospiti, ideata dal circolo culturale di Osimo (An) “Ju-Ter Club” con la partnership del “Circolo +76”.AD: COME SEMPREDALTutto pronto per l’evento diche vedrà il grande...