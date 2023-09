Maria De Filippi | la prima volta non si scorda mai | la conduttrice agli esordi

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 16 settembre 2023)De: oggi è la regina dei programmi per famiglie. Ma ve la ricordate la suain TV? Amava parlare con gli altri e cercare di risolvere i loro problemi. Era una ragazza semplice e di buona famiglia, che avrebbe intrapreso la carriera di avvocato. Ma la vita non ti avvisa quando tutto sta per cambiare, e quella donna non sapeva che presto il suo viso e la sua voce sarebbero entrate in tutte le case degli italiani. Voi conoscete glidiDe?-ilovetrading.itDedeve la sua fortuna al più grande amore della sua vita: se non avesse mai incontrato Maurizio Costanzo, forse nessuno si sarebbe mai accorto del suo valore come donna e come. La forza di ...