Maria De Filippi in un divertente spot di Vita da Carlo 2 insieme a Carlo Verdone – VIDEO

Nell'ordine: Gerry Scotti,Dee Paolo Bonolis. In particolare, l'ex conduttore di Striscia la Notizia si conferma al primo posto nelle preferenze dei giovani sia tra gli uomini che tra ...C'è grande attesa per il ritorno di Amici 23 , il talent show ideato e condotto daDe. Mentre restano i dubbi sul daytime, l'attenzione si concentra anche sul cast del programma. Secondo le talpe di Amici News e ripreso da SuperGuidaTv , pare che una amata ballerina ...A partire da domenica 24 settembre , ritornerà su Canale5 la nuova edizione di Amici diDee, in attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi del talent, è arrivata un'indiscrezione su Isobel Kinnear , ex finalista della scorsa edizione. Sembra, infatti, che Isobel ...Arriva un momento molto difficile per il cast e il pubblico di Uomini e Donne. Un lutto ha improvvisamente colpito la trasmissione diDe. Nelle ultime ore una notizia a dir poco sconvolgente ha cominciato a serpeggiare nel web, arrivando fino in trasmissione. Uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 è infatti ...

Uomini e Donne, Maria De Filippi definitiva: la sentenza su Gemma Galgani Liberoquotidiano.it

"Uomini e Donne", Aurora attacca Gemma sui social e scoppia la bufera: Maria De Filippi sbotta TGCOM

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi le ha proposto il ruolo da tronista, Francesca Sorrentino svela i motivi che l'hanno spinta a rifiutare il trono. Ecco cos ...L'ex finalista di Amici Isobel Kinnear potrebbe entrare nel cast dei ballerini professionisti Ecco l'ultima indiscrezione!Lutto nel cast di Uomini e donne trono over, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che dal lontano 2010 accoglie in studio anche i protagonisti senior che si mettono in gioco per ...