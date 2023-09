Marguerite Yourcenar | c’era una volta una scrittrice

Leggi su dilei

(Di sabato 16 settembre 2023) Immaginiamoci una bambina in una grande villa, il naso tra le pagine di un libro, la sete di conoscenza che la porta a studiare, a informarsi, a non volersi fermare pur di colmare la propria mente di storie, saperi, nozioni. Quella bambina poi è diventata una donna, una tra le penne più efficaci, autentiche ed emozionanti del panorama letterario internazionale. Tanto da essere candidata al Premio Nobel per la letteratura. Quel riconoscimento, poi, non è arrivato ma questo nulla toglie alla grandezza di. Così la conosciamo noi, ma lei all’anagrafe eraAntoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour. Un nome troppo lungo, complesso e articolato per un’artista. E così, forse, quello pseudonimo che ha scelto per la sua primissima pubblicazione le è rimasto appiccicato addosso, diventando la firma ...