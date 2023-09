Mara Venier | il consiglio prezioso sulla vita che le diede Renzo Arbore ed è utilissimo a tutti

(Di sabato 16 settembre 2023) Nel corso di una recente intervista, l’amatissima conduttrice ha rivelato qualele. Una dritta che potrebbe essere utile anoi., in questi giorni, si sta preparando per una nuova stagione televisiva ricca di sorprese per il suo affezionato pubblico. La conduttrice, nelle prossime ore, tornerà ad accompagnare i suoi tantissimi fan con la 48esima edizione di Domenica In. Come anticipato dalla stessa, questo sarà il suo ultimo anno al timone del programma che l’ha portata alla notorietà.ricorda le parole di: il(Instagram @...

Dal 2018 Trapanese è il padre di Alba, cui ha potuto dare il suo cognome , è molto attivo sui social, va in tv (da) e scrive lettere alla presidente del Consiglio. Barbora Bobuová story ...Pensa al futuro della famiglia,. La conduttrice di Domenica In sta per iniziare quella che potrebbe essere l'ultima stagione alla guida dello show corazzata della domenica pomeriggio di Rai 1 ma la sua mente è ...Lo ha dettodurante la presentazione della nuova stagione Domenica In, la sua quindicesima, in onda dal 17 settembre su Rai 1. Il virgolettato è riportato dal Corriere della Sera, tra gli ...Roma -è arrivata a quindici edizioni. Quella del record. 'Pippo Baudo, che ho sentito in un lunga e affettuosa telefonata per il suo compleanno si e fermato a 13'. Ma. ...

Mara Venier, l'addio a Domenica In: «È davvero finita. Matano la persona giusta per sostituirmi. I soldi Ho c ilmessaggero.it

Mara Venier: «E’ il mio ultimo anno a Domenica In» La Sicilia

Per lo spazio attualità, Mara Venier intervisterà la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una ...Nuovi amori, novità in tv e annunci inaspettati. Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni: i migliori gossip della settimana.Riservata sulla sua vita personale "non esporre i miei sentimenti significa dargli valore", appassionata alle battaglie da condurre: "Noi donne ...