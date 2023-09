Manovra stipendi Juventus | Varriale | “Non solo Bonucci Un altro giocatore vuole fare causa al club”

(Di sabato 16 settembre 2023) Il giornalista Enricoè tornato sullache ha coinvolto lae altri ex giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo. Nell’ambito della controversia sullaalla, il giornalista sportivo Enricoha sollevato ulteriori dubbi sulla situazione finanziaria del. Dopo il caso di Leonardo, sembra che anche Cristiano Ronaldo sia interessato a perseguire un reclamo finanziario nei confronti dellaha condiviso le sue opinioni su Twitter, affermando: “Dopo #ora tocca a @Cristiano…”. Cristiano Ronaldo infatti ha deciso di portare lain tribunale per ottenere la ...

... in totale sintonia, tutti i problemi dagliall'inflazione al caro energia'. leggi anche ... Tra gli altri argomenti anche la riforma dell'autonomia e la prossima. Con affondi che, ...... mentre il Tribunale federale nazionale aveva accettato il patteggiamento sul filone della '': per il club ammenda di 718 mila euro e la rinuncia a presentare ricorsi. Dalle ...... il portoghese vuole recuperare gli emolumenti lasciati in sospeso nel periodo del Covid con l'ormai celeberrima seconda, di cui molto si parlò. Si tratta dei 19,9 milioni di euro ...La Gazzetta dello Sport fornisce degli importanti aggiornamenti sulla diatriba tra Cristiano Ronaldo e la Juventus circa la. L'attaccante dell'Al Nassr vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società piemontese per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose ...

Manovra stipendi Juve, raggiunto l’accordo con Dybala: i dettagli Calcio in Pillole

Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus: vuole i 19 milioni della ... 100x100 Napoli

La Juventus sta vivendo un periodo molto complesso com'è ormai noto da tempo: per Andrea Agnelli è tempo di andare in Tribunale.Non c'è pace per la Juventus. Mentre in campo i bianconeri di Allegri hanno cominciato bene il proprio campionato, fuori gli avvocati lavorano senza sosta. Prima il ...Il portoghese rivuole i 19.9 milioni di euro di stipendio congelati dal club bianconero nel periodo del lockdown, quando la Serie A si fermò a causa della pandemia da Covid. La questione verrà ...