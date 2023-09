Manifestazioni in Iran nell' anniversario di Mahsa Amini

(Di sabato 16 settembre 2023) Nel giorno del primodalla morte di, la giovane uccisa dalla Polizia perché non indossava il velo in maniera corretta in diverse città dell'ci sono state piccoledi protesa. A scendere in piazza soprattutto donne che hanno sfidato i divieti e le violenze della Polizia. Arriva la notizia ad esempio che a Teheran agenti abbiano sparato sulla folla. In mattinata era inoltre stato arrestato il padre dipoi liberato

Sale la tensione in Iran, dove oggi sono in corso scioperi e manifestazioni nel primo anniversario della morte di Mahsa Amini. La 22enne di origine curda ha perso la vita a Teheran un anno fa, dopo essere stata messa in stato di fermo dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. La morte di Mahsa Amini, un anno fa, era stata la scintilla che ha innescato proteste represse nel sangue con l'uccisione di decine di persone. Da Teheran e poi in tutto il paese ci sono state manifestazioni e proteste, tutte represse.

Sale la tensione in Iran, dove oggi sono in corso scioperi e manifestazioni nel primo anniversario della morte di Mahsa Amini. La 22enne di origine curda ha perso la vita a Teheran un anno fa, dopo ...Appare chiaro dunque l’obiettivo delle manifestazioni. Le proteste nascono da una lunga storia di movimenti per i diritti delle donne e di attivismo all'interno e all'esterno dell’Iran. Le cittadine ...Roma, 16 set. (LaPresse) – “L’arresto del padre di Mahsa Amini”, poi rilasciato, “è un chiaro segnale che il regime è terrorizzato e, sentendosi minacciato, cerca di reprimere qualsiasi manifestazione ...