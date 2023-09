Manchester City | c'è la mossa del Boca per il talento | strada in salita

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura in Arabia Saudita per Riyad Mahrez , che in estate ha lasciato ilper accasarsi all' Al - Ahli . Il calciatore algerino ha sì trovato due gol nelle prime cinque gare, tuttavia ha vissuto una serata di paura quando è stato ricoverato d'urgenza in ...L'ex attaccante della Lazio anche, oggi opinionista di Sky, è stato ospite della casa del West Ham nella giornata del match contro il. La presenza non è passata inosservata, con Di ...Gli highlights della vittoria per 3 - 1 delsul campo del West Ham: dopo la rete di Ward - Prowse, i campioni d'Inghilterra rimontano con Doku, Bernardo Silva e ...Sul giocatore ci sarebbero diverse società, fra cui ile il Brighton. Potrebbe essere un investimento di gennaio per la società bianconera o eventualmente per il Calciomercato estivo, ...

DALL'ARGENTINA: NIENTE JUVE, VARCO VA AL MANCHESTER CITY - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il Manchester City ha avuto una reazione da campione sul campo del West Ham (3-1) per mantenere il suo slancio in testa alla Premier League, mentre i cugini del ...I campioni in carica, sotto all’intervallo, superano 3-1 gli hammers e restano da soli in vetta. Il Brighton fa il colpo in casa dello United: 1-3. Al secondo ...Scoppiettante quinta giornata di Premier League in questo sabato pomeriggio. Il Manchester City e il Tottenham battono rispettivamente West Ham e Sheffield per 3-1 e 2-1: Bernardo Silva e Haaland ...