Mamma qui comando io | recensione della commedia familiare di Federico Moccia

(Di sabato 16 settembre 2023) Ladiquiio,leggera scritta e diretta da: nel cast Simone Montedoro, Daniela Virgilio, Corinne Clery, Maurizio Mattioli e il piccolo Alessio Di Domenicantonio Il Bosscasa Filippo (Simone Montedoro) e Michela (Daniela Virgilio) sono marito e moglie in procinto di separarsi e genitori di Francesco (Alessio Di Domenicantonio), un bambino di nove anni furbo e vivace. In tribunale, vista la lite dei coniugi per tenere la casa di famiglia e nell’impossibilità di capire chi è il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, il giudice assegna provvisoriamente la casa al piccolo e stabilisce che saranno madre e padre ad alternarsi ogni lunedì. Un assistente sociale (Marco Capretti) ...

Federico Moccia torna al cinema con Mamma qui comando io, una storia che racconta come una sentenza può cambiare in modo imprevedibile i rapporti in una famiglia. Abbiamo incontrato il regista e ...