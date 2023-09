Mahsa Amini | padre della giovane uccisa in Iran arrestato | scontri con la polizia a Teheran

Le forze di sicurezza in Iran hanno sparato contro alcune persone che stavano manifestando a Teheran in occasione del primo anniversario della morte di, la giovane che ha perso la vita dopo essere stata messe in custodia perché non portava correttamente il velo. Lo si apprende da video pubblicati sui social media. Alcuni manifestanti sono ...Si è svolto questa mattina al Municipio di Mestre un incontro in ricordo di Jina (, la ragazza curda morta il 16 settembre del 2022 a Teheran in seguito all'arresto da parte della polizia morale iraniana perché non indossava correttamente l'hijab. Un momento che vuole ...Amjad, il padre di, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre lasciava ...'Un anno fa venne uccisa barbaramente. E oggi, per scoraggiare i movimenti di protesta, arrestano il padre. Non dimentichiamo, non distogliamo l'attenzione, perché e' su questo che contano i regimi: sulla nostra indifferenza'. ...

Un anno dalla morte di Mahsa Amini, agenti aprono il fuoco contro i manifestanti a Teheran - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Iran, arrestato il padre di Mahsa Amini. Nell’anniversario della morte la polizia spara sui manifestanti nel … la Repubblica

Oggi, 16 settembre, è l'anniversario della morte di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni di origine curda che perse la vita dopo l'arresto ...Amjad Amini, il padre di Mahsa, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre ...Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina: "Non possiamo più rimanere indifferenti. Lottiamo insieme" ...