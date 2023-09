Mahsa Amini | l’eroina delle donne iraniane

Era il 16 settembre del 2022 quando, giovane iraniana di origine curda, moriva in ospedale a causa di ...Diverse centinaia di persone sono scese in strada a Basilea in occasione del primo anniversario della morte dell'icona della protesta iraniana. La manifestazione nazionale stata organizzata dal gruppo Free Iran Switzerland . Il corteo partito dall'Elisabethenanlage, nei pressi della stazione, per poi spostarsi verso la caserma. ...Forze dell'ordine schierate nelle strade di Teheran a un anno dalla morte di, la ragazza curdo iraniana ventiduenne deceduta mentre era in arresto perché avrebbe violato il codice di abbigliamento prescritto alle donne nella repubblica islamica, secondo la famiglia ...Agenti sparano su manifestanti durante una manifestazione a Teheran in occasione del primo anniversario della morte di- la giovane morta dopo l'arresto per non aver indossato "correttamente"il velo. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro i manifestanti. Alcuni manifestanti sono stati arrestati ...

La fotografia di Mahsa Amini sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano A un anno dalla morte, Milano ricorda Mahsa Amini, la 22enne iraniana arrestata per non avere indossato ...(LaPresse) Una marcia da Piazza Esquilino a Piazza Madonna di Loreto a Roma per ricordare Mahsa Amini, la 22enne iraniana uccisa dalla polizia ...Roma, 16 set. (askanews) - Forze dell'ordine schierate nelle strade di Teheran a un anno dalla morte di Mahsa Amini, la ragazza curdo ...