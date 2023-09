Mahsa Amini | la prima intervista a sua madre | «Sognava di diventare una dottoressa»

Amjad, il padre della giovane curda uccisa lo scorso anno in Iran, è stato arrestato. Nell'anniversario della morte di, l'uomo è stato fermato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. A riferirlo è sia l'ong Hengaw sia vari account di dissidenti iraniani sui social media.è morta esattamente ...16 Settembre 2023 A un anno esatto dalla morte disembra che i riflettori sulle vicende interne dell'Iran si siano spenti. Ci saranno, certo, commemorazioni e sit - in in tutta Italia, ma il clima è cambiato ed è difficile non pensare che ...Era il 16 settembre 2022 quando la ventiduenne curdavenne arrestata e uccisa dalla polizia morale a Teheran per aver indossato male l' hijab. A distanza di un anno esatto, suo padre Amjad è stato arrestato mentre lasciava la sua abitazione ...L'arresto del padre diIn Iran, nel giorno del primo anniversario della morte di, la 22enne iraniana che perse la vita tre giorni dopo essere stata arrestata della "polizia morale" perché non portava ...

Mojgan Eftekhari è la madre di Mahsa Amini e per la prima volta ha parlato di sua figlia rilasciando un'intervista per la Bbc ...Un anno dopo la morte di Mahsa Amini, messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato suo padre, Amjad, mentre lasciava la casa di Saqqez.