Mahsa Amini | da Roma a Teheran le voci dei giovani che vogliono la rivoluzione

Il 16 settembre 2022 è una data storica per l'Iran. La morte diha risvegliato nel Paese un fuoco così forte che resiste ancora oggi. E probabilmente non si spegnerà finché il regime non sarà caduto. Era un venerdì di un anno fa quandoè stata ...Oggi è il giorno die del riscatto che rappresenta. Cosa si aspetta "Vedremo ancora una volta manifestarsi la solidarietà tra forze diverse all'interno dell'Iran e la diaspora, perché il ...È passato un anno, e quel 16 settembre 2022 ci è rimasto nella mente e nel cuore. Con il brutale assassinio diun'altra "primavera araba" è annegata nel sangue, versato da un regime islamico ottuso e criminale. Quando la Polizia Morale di un Paese che si finge "democratico" massacra una studentessa ...La macchina aspetta in strada con il motore acceso. Azadeh afferra lo zaino preparato in fretta cibo, libri, qualche maglione per l'inverno alle porte saluta velocemente i suoi ed esce, come fosse ...

In Iran la piazza sfida i divieti in ricordo di Mahsa Amini Agenzia ANSA

In Iran 500 morti a un anno dalle proteste per Mahsa Amini. Usa varano nuove sanzioni Il Sole 24 ORE

Il 16 settembre 2022, Mahsa Amini è deceduta dopo essere stata picchiata dalla polizia morale del regime iraniano. Il movimento "Donna, vita, libertà" ha portato a manifestazioni di piazza in Iran e n ...Oggi, nella sala Sbriccoli della biblioteca d'ateneo di Macerata, si terrà un incontro per riflettere sulla condizione delle donne in Iran e in Italia, in memoria di Mahsa Amini, uccisa un anno fa.Un anno fa moriva, dopo essere stata arrestata dalla famigerata Gasht-e-Ershad, la polizia morale iraniana, la ventiduenne di etnia curda Mahsa Amini. La sua colpa era stata quella di aver indossato ...