Mahsa Amini | arrestato in Iran il padre dalle Guardie della Rivoluzione

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondo l’ong Hengaw l’uomo sarebbe stato trasferito in una località sconosciuta. La figlia era stata uccisa esattamente un anno fa per non aver indossato correttamente il velo

Amjad, il padre di, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre lasciava ...In Iran, nel giorno del primo anniversario della morte di, la 22enne iraniana che perse la vita tre giorni dopo essere stata arrestata della "polizia morale" perché non portava correttamente il velo, è stato fermato il padre. Amjadsarebbe ...A Saqqez, la città curda di cuiera originaria, gli alberghi non accettano ospiti da fuori e la tomba della giovane à sorvegliata da telecamere mentre la famiglia ha ricevuto pressioni ...È passato un anno dalla morte della giovane curdo - iraniana, mentre si trovata sotto la custodia della Gasht - e Ershad, la polizia morale della Repubblica islamica dell'Iran . Sono ...

