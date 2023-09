Mahsa Amini | a un anno dalla morte tornano le proteste in Iran | arrestato il padre della ragazza

Il 16 settembre 2022 è morta a TeheranJina, una curda iraniana di 22 anni che tre giorni prima era stata arrestata dalla polizia religiosa con l'accusa di indossare il velo in modo inappropriato. Da allora in tutto l'Iran si ...GALATONE - Ricorre oggi, 16 settembre, il primo anniversario dalla scomparsa della giovane(1999 - 2022), arrestata e picchiata a morte a Teheran per aver indossato l'hijab in modo sbagliato. La sua vicenda ha suscitato molte proteste, evidenziando la difficile condizione che le ...Il padre di Jinaè stato arrestato in Iran. A denunciarlo sono attivisti per i diritti umani, nel primo anniversario della morte della giovane sotto custodia della polizia. L'uomo aveva appena lasciato la ...history 1 minuti di lettura Il 16 settembre 2022 veniva uccisa la ventiduenne. Era stata arrestata qualche giorno prima a Teheran dalla polizia morale perché non indossava in maniera corretta il velo. Non uscì viva.è divenuta un simbolo della lotta all'...

Nel giorno dell'anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane curda uccisa a Teheran dalla polizia morale perché indossava il velo "in modo non appropriato", giunge la notizia che il padre della ...Un anno dopo la tragica morte di Mahsa Amini a Teheran, suo padre, Mjad Amini, è stato arrestato mentre usciva dalla sua abitazione a Saqqez.