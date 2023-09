Maglioncini al collo e giga rouches Il meglio dei look e delle tendenze avvistate alle sfilate di Londra in corso | aggiornati giorno per giorno

Leggi su iodonna

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo New York, è il turnodi. Le collezioni per la Primavera-Estate 2024 appena iniziate andranno in scena fino al 19 settembre. Cinque giorni ricchi di nomi nuovi e conferme, come Burberry e JW Anderson. E una sfilza dioriginali e di tendenza, come solo la London Fashion Week sa regalare. Un nuovo inizio per Victoria’s Secret: “The Tour” apre la New York Fashion Week X ...