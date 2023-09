“Ma lui…” Arriva Arnold al GF e il pubblico esplode | ora vuole spiegazioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) Grande Fratello, seconda puntata e altro gruppo di concorrenti vip e nip. Venerdì 15 settembre Alfonso Signorini è tornato in studio con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli e ora il cast è quasi al completo con l’ingresso nella Casa di Fiordaliso,, Valentina, Ciro Petrone, Heidi e Claudio. Durante la diretta, inoltre, è stato annunciato l’arrivo, ma nelle prossime settimane, del giornalista Giampiero Mughini. Nessun eliminato ma prime nomination per gli inquilini. E lunedì 18 settembre, quando andrà in onda il terzo appuntamento di questa nuova edizione del reality, rischiano Vittorio, Grecia Colmenares, Giselda e Rosy. Ma torniamo alla presentazione dei concorrenti. Uno in particolare ha fatto subito parlare il, che ricorda benissimo la ‘regola’ per cui non sarebbero stati ammessi personaggi nati come influencer sui social network ...