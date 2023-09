M5S Conte a Salerno Villani | In Provincia di Salerno più attivi che mai

(Di sabato 16 settembre 2023)coordinatrice M5S indi: “Tempestività dell’azione politica locale e valorizzazione delle iniziative questi i nuovi obiettivi” «È stato un vero e proprio bagno di folla quello a cui abbiamo assistito, a, per l’accoglienza al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe». Cosi la Coordinatrice del Movimento 5 Stelle delladi, Virginiain una comunicazione. «Un’istanza su tutte: tornare con forza ed in massa tra la gente, soprattutto grazie alla spinta propulsiva dei nuovi gruppi territoriali. Molteplici le battaglie che ci attendono, prima fra tutte il salario mimino ...

"Se il Pd si allea con ilperde, per avere la maggioranza deve allargarsi al centro", dice ancora Renzi, che aggiunge: "Schlein einsieme sono i migliori amici di Giorgia Meloni a loro ...Ad oggi ci è stata accreditata la somma di 882.732,97 euro, frutto delle scelte effettuate sin qui dai cittadini per la destinazione del 2x1000' ha detto il presidente, Giuseppe, in un post ...Cosi il leader delGiuseppe. 'Lo dico da cattolico: smettiamola di strumentalizzare la religione soprattutto quando si rivestono alte cariche istituzionali. Smettiamo di scimmiottare un ...- - > Cappato candidato alle suppletive - Fotogramma . Marco Cappato la spunta anche con, che insieme al Pd, Azione, Verdi e Sinistra sosterranno la sua candidatura per le suppletive ..., che ...

M5S, le casse vuote del fanno il pieno col 2x1000. Conte esulta sui social Il Tempo

Giuseppe Conte annuncia il sostegno a Marco Cappato alle elezioni suppletive di Monza: “Sarà il… Il Fatto Quotidiano

Dalla 'retromarcia sulla Garbatella' a Meloni e Salvini che 'hanno perso la faccia' sui migranti: cosa ha detto il leader di Italia Viva ...Lo stesso Giudice, per il caso analogo di un immobile a pochi metri di distanza ed iscritto a ruolo tre anni più tardi, decide in 28 mesi. Ad Atrani non ne sono bastati 95 per arrivare ad una ...Una volta finita l’era del finanziamento diretto ai partiti le uniche risorse da cui le formazioni politiche possono attingere sono rimaste: le ...